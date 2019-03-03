Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile bazı iller için yağış uyarısı yapıldı.

Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile bazı iller için yağış uyarısı yapıldı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.



Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Konya ve Kırşehir çevrelerinde yağış öngörülüyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu Bölgesi'nde (Malatya, Elazığ ve Iğdır hariç) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.



İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.