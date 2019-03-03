banner1002
Mutluer: Şeffaf Belediyeciliği İnşa Edeceğiz
Mutluer: Şeffaf Belediyeciliği İnşa Edeceğiz
Meteorolojiden buzlanma uyarısı
Meteorolojiden buzlanma uyarısı
İhracat bedellerinde süre uzatıldı
İhracat bedellerinde süre uzatıldı
Diyarbakır'da PKK'ya ait 19 sığınak imha edildi
Diyarbakır'da PKK'ya ait 19 sığınak imha edildi

Meteorolojiden yağış uyarısı

Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile bazı iller için yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yağış uyarısı

Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile bazı iller için yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. 

Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Konya ve Kırşehir çevrelerinde yağış öngörülüyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu Bölgesi'nde (Malatya, Elazığ ve Iğdır hariç) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.