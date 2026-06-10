Meteoroloji'den yarın için 15 şehre sağanak uyarısı! 11 Haziran günü gökyüzü kapanıyor

Yurt genelinde bir süredir mevsim normallerinde seyreden ve vatandaşlara rahat bir nefes aldıran bahar havası, atmosferik basınç kırılmaları nedeniyle yerini lokal ama şiddetli sismik olmayan gökyüzü hareketliliklerine bırakıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji'den yarın için 15 şehre sağanak uyarısı! 11 Haziran günü gökyüzü kapanıyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) siber veri analiz merkezleri tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, yarın 15 kritik şehirde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yetkililer, ani ani hava değişimleri esnasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yerel yönetimleri ve vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

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Meteoroloji'den yarın için 15 şehre sağanak uyarısı! 11 Haziran günü gökyüzü kapanıyor - Resim: 2

11 HAZİRAN PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU SEYRİ: 15 ŞEHİR LİSTELENDİ

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Meteoroloji'den yarın için 15 şehre sağanak uyarısı! 11 Haziran günü gökyüzü kapanıyor - Resim: 3

Ege ve Akdeniz Bölgesi
Denizli

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Meteoroloji'den yarın için 15 şehre sağanak uyarısı! 11 Haziran günü gökyüzü kapanıyor - Resim: 4

Burdur

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Meteoroloji'den yarın için 15 şehre sağanak uyarısı! 11 Haziran günü gökyüzü kapanıyor - Resim: 5

Isparta

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Meteoroloji'den yarın için 15 şehre sağanak uyarısı! 11 Haziran günü gökyüzü kapanıyor - Resim: 6

İç Anadolu Bölgesi
Çankırı

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Meteoroloji'den yarın için 15 şehre sağanak uyarısı! 11 Haziran günü gökyüzü kapanıyor - Resim: 7

Karadeniz Bölgesi
Trabzon

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Meteoroloji'den yarın için 15 şehre sağanak uyarısı! 11 Haziran günü gökyüzü kapanıyor - Resim: 8

Rize

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Meteoroloji'den yarın için 15 şehre sağanak uyarısı! 11 Haziran günü gökyüzü kapanıyor - Resim: 9

Gümüşhane

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Meteoroloji'den yarın için 15 şehre sağanak uyarısı! 11 Haziran günü gökyüzü kapanıyor - Resim: 10

Bayburt

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Meteoroloji'den yarın için 15 şehre sağanak uyarısı! 11 Haziran günü gökyüzü kapanıyor - Resim: 11

Artvin

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Meteoroloji'den yarın için 15 şehre sağanak uyarısı! 11 Haziran günü gökyüzü kapanıyor - Resim: 12

Doğu Anadolu Bölgesi
Erzurum

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Meteoroloji'den yarın için 15 şehre sağanak uyarısı! 11 Haziran günü gökyüzü kapanıyor - Resim: 13

Erzincan

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Meteoroloji'den yarın için 15 şehre sağanak uyarısı! 11 Haziran günü gökyüzü kapanıyor - Resim: 14

Ardahan

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Meteoroloji'den yarın için 15 şehre sağanak uyarısı! 11 Haziran günü gökyüzü kapanıyor - Resim: 15

Kars

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Meteoroloji'den yarın için 15 şehre sağanak uyarısı! 11 Haziran günü gökyüzü kapanıyor - Resim: 16

Ağrı

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Meteoroloji'den yarın için 15 şehre sağanak uyarısı! 11 Haziran günü gökyüzü kapanıyor - Resim: 17

Iğdır

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Meteoroloji'den yarın için 15 şehre sağanak uyarısı! 11 Haziran günü gökyüzü kapanıyor - Resim: 18
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