Meteoroloji'den yarın için 15 şehre sağanak uyarısı! 11 Haziran günü gökyüzü kapanıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) siber veri analiz merkezleri tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, yarın 15 kritik şehirde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yetkililer, ani ani hava değişimleri esnasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yerel yönetimleri ve vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.