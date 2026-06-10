Meteoroloji'den yarın için 15 şehre sağanak uyarısı! 11 Haziran günü gökyüzü kapanıyor
Yurt genelinde bir süredir mevsim normallerinde seyreden ve vatandaşlara rahat bir nefes aldıran bahar havası, atmosferik basınç kırılmaları nedeniyle yerini lokal ama şiddetli sismik olmayan gökyüzü hareketliliklerine bırakıyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) siber veri analiz merkezleri tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, yarın 15 kritik şehirde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yetkililer, ani ani hava değişimleri esnasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yerel yönetimleri ve vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
11 HAZİRAN PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU SEYRİ: 15 ŞEHİR LİSTELENDİ
Ege ve Akdeniz Bölgesi
Denizli
Burdur
Isparta
İç Anadolu Bölgesi
Çankırı
Karadeniz Bölgesi
Trabzon
Rize
Gümüşhane
Bayburt
Artvin
Doğu Anadolu Bölgesi
Erzurum
Erzincan
Ardahan
Kars
Ağrı
Iğdır
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