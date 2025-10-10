Meteoroloji’den yeni uyarı! Bu illerde kuvvetli yağış bekleniyor

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU

Orta ve Doğu Karadeniz’de hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerde ise sağanak yağışlı olacak.

Artvin ve Ardahan çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rize: 22°C – Sağanak ve gök gürültülü yağışlı

Samsun: 23°C – Sağanak ve gök gürültülü yağışlı

Artvin: 21°C – Yerel sağanak yağışlı

Ardahan: 14°C – Sağanak ve gök gürültülü yağışlı