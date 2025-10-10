Meteoroloji’den yeni uyarı! Bu illerde kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce’nin kıyı kesimleriyle Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Bazı bölgelerde sağanakların ulaşımda aksamalara ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Ekim 2025 Cuma günü için yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek.
Ancak Batı Karadeniz, özellikle Zonguldak, Bartın ve Düzce’nin kıyı kesimleri sağanak yağışların etkisi altında olacak.
Bu bölgelerde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji, “Yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” uyarısında bulundu.
Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıkları doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, batı bölgelerde ise 3 ila 5 derece artış gösterecek.
Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden, zamanla doğu ve kuzeyden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.
İşte bölge bölge hava durumu:
MARMARA
Marmara Bölgesi’nde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Sakarya’nın kıyı kesimlerinde yerel sağanak yağış bekleniyor.
İstanbul: 20°C – Parçalı bulutlu
Bursa: 21°C – Parçalı bulutlu
Çanakkale: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
EGE VE AKDENİZ
Ege ve Akdeniz bölgelerinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.
Yağış beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmesi bekleniyor.
İzmir: 24°C – Parçalı ve az bulutlu
Muğla: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Adana: 27°C – Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
İç Anadolu Bölgesi genelinde hava parçalı bulutlu, yer yer kapalı olacak.
Yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.
Ankara: 16°C – Parçalı bulutlu
Konya: 18°C – Parçalı bulutlu
Eskişehir: 18°C – Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Batı Karadeniz’de hava çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı geçecek.
Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağış beklentisi bulunuyor.
Düzce: 20°C – Sağanak yağışlı, kıyılarda kuvvetli
Zonguldak: 20°C – Yerel kuvvetli sağanak
Bartın: 21°C – Yerel kuvvetli sağanak
Bolu: 15°C – Çok bulutlu
DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU
Orta ve Doğu Karadeniz’de hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerde ise sağanak yağışlı olacak.
Artvin ve Ardahan çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Rize: 22°C – Sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Samsun: 23°C – Sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Artvin: 21°C – Yerel sağanak yağışlı
Ardahan: 14°C – Sağanak ve gök gürültülü yağışlı