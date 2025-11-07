Meteoroloji’den yeni uyarı: Kuvvetli yağış kapıda! İşte 7 kasım 2025 il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun bazı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Kırklareli, Antalya ve Mersin için “kuvvetli yağış” uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak.
Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kayseri, Aksaray, Çorum ve Amasya çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların Kırklareli kıyıları, Antalya çevreleri ve Mersin’in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında biraz azalacağı, iç ve kuzeydoğu bölgelerde ise artacağı öngörülüyor.
Meteoroloji, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi.
Rüzgarın Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan, diğer bölgelerde ise güney yönlerinden hafif ve yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Marmara Bölgesi’nin geneli parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek.
Yağışların sabah saatlerinde Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul: 20°C — Parçalı, zamanla sağanak yağışlı
Bursa: 21°C — Öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı
Çanakkale: 20°C — Gün içinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Kırklareli: 18°C — Sabah saatlerinde kuvvetli yağış uyarısı
EGE
Öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor.
İzmir: 24°C — Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde sağanak
Muğla: 20°C — Gün boyu aralıklı yağışlı
Denizli: 22°C — Öğleden sonra gök gürültülü sağanak
Afyonkarahisar: 18°C — Öğle saatlerinden itibaren sağanak geçişleri
AKDENİZ
Batı ve Orta Akdeniz’de yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
Antalya: 22°C — Gün boyu sağanak ve gök gürültülü yağışlı, yer yer kuvvetli
Mersin (Toroslar): Yağışların kuvvetli olması öngörülüyor
Adana: 30°C — Parçalı ve çok bulutlu
Isparta: 19°C — Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak
İÇ ANADOLU
Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Niğde ve Aksaray çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren, Kayseri’de ise gece saatlerinde sağanak yağış bekleniyor.
Ankara: 21°C — Parçalı bulutlu
Eskişehir: 19°C — Öğle saatlerinden sonra sağanak bekleniyor
Nevşehir: 22°C — Öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak
Konya: 20°C — Parçalı bulutlu
KARADENİZ
Batı Karadeniz’de hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz’de ise Çorum ve Amasya çevrelerinde akşam saatlerinde sağanak yağış bekleniyor.
Amasya: 22°C — Akşam saatlerinde yerel sağanak
Zonguldak: 18°C — Parçalı bulutlu
Samsun: 20°C — Yer yer çok bulutlu
Trabzon: 20°C — Parçalı bulutlu
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU
Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Güneydoğu Anadolu ise az bulutlu ve açık olacak.
Erzurum: 17°C — Parçalı çok bulutlu
Malatya: 22°C — Parçalı bulutlu
Diyarbakır: 25°C — Az bulutlu
Gaziantep: 26°C — Parçalı bulutlu