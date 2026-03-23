Meteorolojiden yeni uyarı: Yarın bu 51 şehre sağanak yağmur geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Mart Salı günü için sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul dahil 52 şehirde yağış bekleniyor. Vatandaşlar için tedbirli olma uyarısı yapıldı. İşte o şehirler...
İstanbul
Tekirdağ
Edirne
Kırklareli
Kocaeli
Sakarya
Bursa
Yalova
Balıkesir
Çanakkale
Düzce
Bilecik
Eskişehir
Kütahya
Manisa
İzmir
Afyon
Uşak
Aydın
Denizli
Isparta
Burdur
Antalya
Muğla
Zonguldak
Karabük
Bolu
Ankara
Kastamonu
Çankırı
Kırıkkale
Çorum
Yozgat
Kırşehir
Amasya
Tokat
Sivas
Aksaray
Nevşehir
Niğde
Konya
Mersin
Adana
Hatay
Kilis
Osmaniye
Kahramanmaraş
Adıyaman
Malatya
Şırnak