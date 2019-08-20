Geçtiğimiz günlerde yurda giriş yapan serin ve yağışlı hava etkilerini devam ettiriyor. Meteoroloji tarafından yapılan son dakika uyarılarıyla aralarında İstanbul'un da yer aldığı bazı şehirler sağanak yağış konusunda uyarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova çevreleri, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ile Bursa'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akşam saatlerinden itibaren Bartın, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşam saatlerine kadar Türkiye’nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’de Toroslar ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova çevreleri ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Bartın, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, ani sel, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım düşmesi v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor



HAVA DURUMU



MARMARA

Parçalı bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova ile Bursa'nın doğusu ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BURSA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla İç Ege'nin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu



DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu



MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu



AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu



HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



ISPARTA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 26°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ÇANKIRI °C, 27°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KONYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Sinop, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



BOLU °C, 23°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP °C, 26°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.



ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akşam saatlerinden itibaren Amasya, Çorum çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



AMASYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



BAYBURT °C, 31°C

Parçalı bulutlu



SAMSUN °C, 25°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



TRABZON °C, 26°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ARDAHAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



MALATYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



VAN °C, 29°C

Az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde doğusu 6 (50 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta Karadeniz yer yer 2,5m, Görüş; İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.



MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), güneyi 6 (50 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kuzeyi 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta Ege’de yer yer 2,5m, Görüş: İyi.



AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde güneybatıdan, bugün sabah ile yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.