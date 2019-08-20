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Meteorolojiden yine sağanak yağış uyarısı geldi - İstanbul hava durumu haberleri

Geçtiğimiz günlerde yurda giriş yapan serin ve yağışlı hava etkilerini devam ettiriyor. Meteoroloji tarafından yapılan son dakika uyarılarıyla aralarında İstanbul'un da yer aldığı bazı şehirler sağanak yağış konusunda uyarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova çevreleri, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ile Bursa'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akşam saatlerinden itibaren Bartın, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor

Meteorolojiden yine sağanak yağış uyarısı geldi - İstanbul hava durumu haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşam saatlerine kadar Türkiye’nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’de Toroslar ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova çevreleri ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Bartın, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, ani sel, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım düşmesi v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor

HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova ile Bursa'nın doğusu ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla İç Ege'nin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 27°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Sinop, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akşam saatlerinden itibaren Amasya, Çorum çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BAYBURT °C, 31°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde doğusu 6 (50 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta Karadeniz yer yer 2,5m, Görüş; İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), güneyi 6 (50 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kuzeyi 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta Ege’de yer yer 2,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde güneybatıdan, bugün sabah ile yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.

Etiketler; #meteoroloji #son dakika #son dakika haberleri #Hava durumu #sağanak yağış
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