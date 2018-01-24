Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Niğde, Karaman, Konya, Adana, Mersin, Muş ve Erzurum'da yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu akşam saatlerinde Niğde çevrelerinde başlayacak olan kar yağışının kuvvetli (10-20 santim), güney ilçelerinde (Çamardı, Ulukışla) yoğun (20-50 santim) olması bekleniyor.



Karaman ve Konya çevrelerinde görülecek olan kar yağışının da gece saatlerinden sonra etkisini artırarak il genelinde yoğun (20-50 santim) olacağı tahmin ediliyor.



Kar yağışı dolayısıyla İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan karayolunda yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Bu akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de görülecek yağışların, bu gece ve yarın Mersin'in iç ve yüksek kesimleri (Çamlıyayla, Gülnar, Mut) ile Adana'nın kuzey ilçelerinde (Pozantı, Aladağ, Karaisalı, Feke) yoğun kar (50 santim ve civarı) yağışı şeklinde olması bekleniyor.



Muş çevrelerinde görülecek kar yağışının ise bu gece saatlerinden sonra etkisini artırarak il genelinde yoğun (20-50 santim), Erzurum çevrelerinde görülecek olan kar yağışının ise bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak, yarın il genelinde kuvvetli (10-20 santim) olacağı tahmin ediliyor.



Vatandaşların, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.