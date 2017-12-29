Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Konya-Antalya arasındaki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, yarın öğle saatleri ile pazar günü sabah saatleri arasında Konya'yı Antalya'ya bağlayan karayolu üzerinde bin 200 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde (özellikle Alacabel mevki) yer yer yoğun kar yağışı (20 santim ve üzeri) beklendiği belirtildi.
Buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Konya-Antalya arasındaki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Konya-Antalya arasındaki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.
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