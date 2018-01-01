Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.
Açıklamada, yoğun kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek ulaşımda aksama, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Meteoroloji, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı uyarısı yaptı.
Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı.
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