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Meteorolojiden 'yoğun kar yağışı' uyarısı

Meteoroloji, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı uyarısı yaptı.

Meteorolojiden 'yoğun kar yağışı' uyarısı

Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek ulaşımda aksama, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji #doğu anadolu bölgesi #erzurum #kars #ardahan
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