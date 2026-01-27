Meteorolojik uyarı: Çarşamba günü kar yağışı 13 ili vuracak

Meteoroloji'den 28 Ocak Çarşamba günü için son dakika uyarısı geldi: Türkiye genelinde dondurucu soğuklar etkisini artırırken, beklenen kar yağışı için şehir listesi belli oldu.

Meteorolojik uyarı: Çarşamba günü kar yağışı 13 ili vuracak - Resim: 1

Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte birçok bölgede kar yağışı için geri sayım başladı. Meteoroloji tarafından paylaşılan son tahminlere göre, yarın çok sayıda ilde kar yağışının etkili olması beklenirken, buzlanma ve ulaşımda aksama riskine karşı kritik uyarılar yapıldı. İşte kışın yüzünü tam anlamıyla göstereceği o şehirlerin listesi...

Meteorolojik uyarı: Çarşamba günü kar yağışı 13 ili vuracak - Resim: 2

Sivas

Meteorolojik uyarı: Çarşamba günü kar yağışı 13 ili vuracak - Resim: 3

Erzincan

Meteorolojik uyarı: Çarşamba günü kar yağışı 13 ili vuracak - Resim: 4

Tunceli

Meteorolojik uyarı: Çarşamba günü kar yağışı 13 ili vuracak - Resim: 5

Elazığ

Meteorolojik uyarı: Çarşamba günü kar yağışı 13 ili vuracak - Resim: 6

Malatya

Meteorolojik uyarı: Çarşamba günü kar yağışı 13 ili vuracak - Resim: 7

Gaziantep

Meteorolojik uyarı: Çarşamba günü kar yağışı 13 ili vuracak - Resim: 8

Bingöl

Meteorolojik uyarı: Çarşamba günü kar yağışı 13 ili vuracak - Resim: 9

Diyarbakır

Meteorolojik uyarı: Çarşamba günü kar yağışı 13 ili vuracak - Resim: 10

Batman

Meteorolojik uyarı: Çarşamba günü kar yağışı 13 ili vuracak - Resim: 11

Muş

Meteorolojik uyarı: Çarşamba günü kar yağışı 13 ili vuracak - Resim: 12

Bitlis

Meteorolojik uyarı: Çarşamba günü kar yağışı 13 ili vuracak - Resim: 13

Van

Meteorolojik uyarı: Çarşamba günü kar yağışı 13 ili vuracak - Resim: 14

Hakkari

