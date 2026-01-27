Meteorolojik uyarı: Çarşamba günü kar yağışı 13 ili vuracak

Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte birçok bölgede kar yağışı için geri sayım başladı. Meteoroloji tarafından paylaşılan son tahminlere göre, yarın çok sayıda ilde kar yağışının etkili olması beklenirken, buzlanma ve ulaşımda aksama riskine karşı kritik uyarılar yapıldı. İşte kışın yüzünü tam anlamıyla göstereceği o şehirlerin listesi...