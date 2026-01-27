Meteorolojik uyarı: Çarşamba günü kar yağışı 13 ili vuracak
Meteoroloji'den 28 Ocak Çarşamba günü için son dakika uyarısı geldi: Türkiye genelinde dondurucu soğuklar etkisini artırırken, beklenen kar yağışı için şehir listesi belli oldu.
Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte birçok bölgede kar yağışı için geri sayım başladı. Meteoroloji tarafından paylaşılan son tahminlere göre, yarın çok sayıda ilde kar yağışının etkili olması beklenirken, buzlanma ve ulaşımda aksama riskine karşı kritik uyarılar yapıldı. İşte kışın yüzünü tam anlamıyla göstereceği o şehirlerin listesi...
Sivas
Erzincan
Tunceli
Elazığ
Malatya
Gaziantep
Bingöl
Diyarbakır
Batman
Muş
Bitlis
Van
Hakkari