Meteorolojik uyarı: Cuma günü sağanak yağış 54 ili vuracak
Meteoroloji'den 6 Şubat Cuma günü için uyarı geldi: Türkiye genelinde soğuklar etkisini artırırken, beklenen sağanak yağış için şehir listesi belli oldu.
Yayınlanma: Güncellenme:
İstanbul
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Çanakkale
Balıkesir
Bursa
Yalova
Kocaeli
Düzce
Sakarya
Bilecik
Eskişehir
Kütahya
Manisa
İzmir
Uşak
Afyonkarahisar
Aydın
Denizli
Isparta
Muğla
Burdur
Antalya
Zonguldak
Bartın
Kastamonu
Bolu
Karabük
Çankırı
Çorum
Kırıkkale
Ankara
Yozgat
Kırşehir
Nevşehir
Kayseri
Aksaray
Konya
Karaman
Mersin
Adana
Kahramanmaraş
Hatay
Osmaniye
Kilis
Gaziantep
Şanlıurfa
Adıyaman
Diyarbakır
Sinop
Samsun
Amasya
Tokat
Artvin