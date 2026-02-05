Meteorolojik uyarı: Cuma günü sağanak yağış 54 ili vuracak

Meteoroloji'den 6 Şubat Cuma günü için uyarı geldi: Türkiye genelinde soğuklar etkisini artırırken, beklenen sağanak yağış için şehir listesi belli oldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteorolojik uyarı: Cuma günü sağanak yağış 54 ili vuracak - Resim: 1

İstanbul
Kırklareli
Edirne

1 18
Meteorolojik uyarı: Cuma günü sağanak yağış 54 ili vuracak - Resim: 2

Tekirdağ
Çanakkale
Balıkesir

2 18
Meteorolojik uyarı: Cuma günü sağanak yağış 54 ili vuracak - Resim: 3

Bursa
Yalova
Kocaeli

3 18
Meteorolojik uyarı: Cuma günü sağanak yağış 54 ili vuracak - Resim: 4

Düzce
Sakarya
Bilecik

4 18
Meteorolojik uyarı: Cuma günü sağanak yağış 54 ili vuracak - Resim: 5

Eskişehir
Kütahya
Manisa

5 18
Meteorolojik uyarı: Cuma günü sağanak yağış 54 ili vuracak - Resim: 6

İzmir
Uşak
Afyonkarahisar

6 18
Meteorolojik uyarı: Cuma günü sağanak yağış 54 ili vuracak - Resim: 7

Aydın
Denizli
Isparta

7 18
Meteorolojik uyarı: Cuma günü sağanak yağış 54 ili vuracak - Resim: 8

Muğla
Burdur
Antalya

8 18
Meteorolojik uyarı: Cuma günü sağanak yağış 54 ili vuracak - Resim: 9

Zonguldak
Bartın
Kastamonu

9 18
Meteorolojik uyarı: Cuma günü sağanak yağış 54 ili vuracak - Resim: 10

Bolu
Karabük
Çankırı

10 18
Meteorolojik uyarı: Cuma günü sağanak yağış 54 ili vuracak - Resim: 11

Çorum
Kırıkkale
Ankara

11 18
Meteorolojik uyarı: Cuma günü sağanak yağış 54 ili vuracak - Resim: 12

Yozgat
Kırşehir
Nevşehir

12 18
Meteorolojik uyarı: Cuma günü sağanak yağış 54 ili vuracak - Resim: 13

Kayseri
Aksaray
Konya

13 18
Meteorolojik uyarı: Cuma günü sağanak yağış 54 ili vuracak - Resim: 14

Karaman
Mersin
Adana

14 18
Meteorolojik uyarı: Cuma günü sağanak yağış 54 ili vuracak - Resim: 15

Kahramanmaraş
Hatay
Osmaniye

15 18
Meteorolojik uyarı: Cuma günü sağanak yağış 54 ili vuracak - Resim: 16

Kilis
Gaziantep
Şanlıurfa

16 18
Meteorolojik uyarı: Cuma günü sağanak yağış 54 ili vuracak - Resim: 17

Adıyaman
Diyarbakır
Sinop

17 18
Meteorolojik uyarı: Cuma günü sağanak yağış 54 ili vuracak - Resim: 18

Samsun
Amasya
Tokat
Artvin

18 18
meteoroloji Meteorolojik Uyarı Hava durumu yağış sağanak