Meteorolojik uyarı: Pazartesi günü 68 ilde şiddetli yağmur var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23 Mart Pazartesi günü için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İşte yağışın beklendiği şehirler

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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ADIYAMAN
ADANA

1 30
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AFYONKARAHİSAR
AKSARAY

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AMASYA
ANKARA

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ANTALYA
ARTVİN

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AYDIN
BALIKESİR

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BATMAN
BİLECİK

6 30
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BOLU
BURDUR

7 30
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BURSA
ÇANKIRI

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ÇORUM
DENİZLİ

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DİYARBAKIR
DÜZCE

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EDİRNE
ELAZIĞ

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ERZİNCAN
ESKİŞEHİR

12 30
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GAZİANTEP
GİRESUN

13 30
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GÜMÜŞHANE
HATAY

14 30
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IĞDIR
ISPARTA

15 30
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İSTANBUL
KARABÜK

16 30
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KARAMAN
KASTAMONU

17 30
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KAYSERİ
KAHRAMANMARAŞ

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KIRIKKALE
KIRKLARELİ

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KIRŞEHİR
KİLİS

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KOCAELİ
KONYA

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KÜTAHYA
MALATYA

22 30
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MARDİN
MERSİN

23 30
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MUĞLA
MUŞ
NEVŞEHİR

24 30
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NİĞDE
ORDU
OSMANİYE

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RİZE
SAKARYA
SAMSUN

26 30
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SİİRT
SİVAS
ŞANLIURFA

27 30
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ŞIRNAK
TEKİRDAĞ
TOKAT

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TRABZON
TUNCELİ
UŞAK

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YALOVA
YOZGAT
ZONGULDAK

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