Meteorolojik uyarı: Pazartesi günü 68 ilde şiddetli yağmur var
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23 Mart Pazartesi günü için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İşte yağışın beklendiği şehirler
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