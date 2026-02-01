Meteorolojik uyarı: Pazartesi günü 9 ilde şiddetli yağmur var
İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Şubat Pazartesi günü için çok sayıda ilde kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Sağanak, karla karışık yağmur ve kar beklenen iller tek tek açıklandı. İşte riskli şehirler...
SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN ŞEHİRLER
İSTANBUL
İstanbul genelinde kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor.
YALOVA
Yalova çevresinde yer yer kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.
KOCAELİ
Kocaeli genelinde kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor.
SAKARYA
BURSA
BİLECİK
DÜZCE
ZONGULDAK
BARTIN
EDİRNE
Edirne genelinde, özellikle güney kesimlerde,
karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
TEKİRDAĞ (KUZEY VE BATI KESİMLERİ)
Tekirdağ’ın kuzey ve batısında karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.
Buzlanma ve görüş mesafesinde düşüş bekleniyor.
KIRKLARELİ (KUZEY KESİMLERİ)
Kırklareli’nin kuzey ilçelerinde kar yağışı bekleniyor.
Gece saatlerinde don ve buzlanma riski bulunuyor.