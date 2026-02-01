Meteorolojik uyarı: Pazartesi günü 9 ilde şiddetli yağmur var

İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Şubat Pazartesi günü için çok sayıda ilde kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Sağanak, karla karışık yağmur ve kar beklenen iller tek tek açıklandı. İşte riskli şehirler...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:
Meteorolojik uyarı: Pazartesi günü 9 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 1

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN ŞEHİRLER

1 13
Meteorolojik uyarı: Pazartesi günü 9 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 2

İSTANBUL

İstanbul genelinde kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor.

2 13
Meteorolojik uyarı: Pazartesi günü 9 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 3

YALOVA

Yalova çevresinde yer yer kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.

3 13
Meteorolojik uyarı: Pazartesi günü 9 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 4

KOCAELİ

Kocaeli genelinde kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor.

4 13
Meteorolojik uyarı: Pazartesi günü 9 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 5

SAKARYA

5 13
Meteorolojik uyarı: Pazartesi günü 9 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 6

BURSA

6 13
Meteorolojik uyarı: Pazartesi günü 9 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 7

BİLECİK

7 13
Meteorolojik uyarı: Pazartesi günü 9 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 8

DÜZCE

8 13
Meteorolojik uyarı: Pazartesi günü 9 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 9

ZONGULDAK

9 13
Meteorolojik uyarı: Pazartesi günü 9 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 10

BARTIN

10 13
Meteorolojik uyarı: Pazartesi günü 9 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 11

EDİRNE

Edirne genelinde, özellikle güney kesimlerde,
karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

11 13
Meteorolojik uyarı: Pazartesi günü 9 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 12

TEKİRDAĞ (KUZEY VE BATI KESİMLERİ)

Tekirdağ’ın kuzey ve batısında karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.
Buzlanma ve görüş mesafesinde düşüş bekleniyor.

12 13
Meteorolojik uyarı: Pazartesi günü 9 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 13

KIRKLARELİ (KUZEY KESİMLERİ)

Kırklareli’nin kuzey ilçelerinde kar yağışı bekleniyor.
Gece saatlerinde don ve buzlanma riski bulunuyor.

13 13
Hava durumu sağanak yağış istanbul istanbul hava durumu