Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden günlerdir yapılan uyarılar sonrası harekete geçen şehirlerde vatandaşlar kar yağışını bekledi. Peki hangi şehirlerde kar yağdı? Cumartesi günü uyarılar sonrası en çok merak edilen konuyu araştıran vatandaşlar için araştırma yaptık.

Meteorolojik Uyarı Yapılmıştı! 16 Aralık 2023 Hangi Şehirlerde Kar Yağdı?

Meteorolojik uyarı olarak geçen kar yağışı ve fırtına bazı şehirlerde etkisini gösterirken vatandaşlardan bazıları nerelerde gerçekleştiğine dair arama yaptı. Özellikle İstanbul'da kar yağışı bekleneceği söylendikten sonra vatandaşlar karın nerelere yağdığını araştırdı. 16 Aralık itibaren sıcaklık en az 7-10 derece birden düştü. Bu düşüş sonrası özellikle Marmara bölgesinde şiddetli fırtına ve yağış yaşanmaya başladı. Doğu kesimlerinde özellikle Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı başladı. Marmara bölgesinde ise Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı meydana geldi. Hafta sonu boyunca bu bölgelerde kar yağışı devam edecekken diğer şehirlerde ise yağmurlar şiddetle devam edecek. 38 saat aralıksız devam edecek olan kar yağışı için İstanbul'a da uyarı verilmişti Ancak henüz bir kar yağışı gerçekleşmedi.