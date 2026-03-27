Meteorolojik uyarı: Yarın 45 ilde sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre 28 Mart Cumartesi günü birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. 28 Mart Cumartesi günü hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış hangi illerde etkili olacak? İşte yanıtı...
Şırnak
Hatay
Osmaniye
Kahramanmaraş
Adana
Mersin
Karaman
Niğde
Aksaray
Nevşehir
Kırşehir
Kırıkkale
Çorum
Kastamonu
Çankırı
Konya
Ankara
Bolu
Zonguldak
Bartın
Karabük
Antalya
Burdur
Isparta
Afyonkarahisar
Eskişehir
Sakarya
Düzce
Bilecik
Bursa
Kütahya
Uşak
Denizli
Muğla
Aydın
İzmir
Manisa
Balıkesir
Çanakkale
Yalova
İstanbul
Kocaeli
Tekirdağ
Kırklareli
Edirne