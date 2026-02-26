Meteorolojik uyarı: Yarın bu illere lapa lapa kar yağacak
Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte kış etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Şubat 2026 Cuma günü için beklenen raporu yayımladı. Tam 36 şehrimize kar yağacak. İşte kar yağışı beklenen o şehirler...
Yayınlanma: Güncellenme:
Bilecik
Düzce
Bolu
Zonguldak
Bartın
Karabük
Kastamonu
Çankırı
Amasya
Tokat
Gümüşhane
Bayburt
Artvin
Çorum
Sivas
Yozgat
Kayseri
Niğde
Karaman
Malatya
Erzincan
Tunceli
Elazığ
Erzurum
Muş
Bitlis
Ağrı
Iğdır
Kars
Ardahan
Van
Bingöl
Siirt
Mardin
Şırnak
Hakkari