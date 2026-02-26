Meteorolojik uyarı: Yarın bu illere lapa lapa kar yağacak

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte kış etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Şubat 2026 Cuma günü için beklenen raporu yayımladı. Tam 36 şehrimize kar yağacak. İşte kar yağışı beklenen o şehirler...

Bilecik
Düzce

Bolu
Zonguldak

Bartın
Karabük

Kastamonu
Çankırı

Amasya
Tokat

Gümüşhane
Bayburt

Artvin
Çorum

Sivas
Yozgat

Kayseri
Niğde

Karaman
Malatya

Erzincan
Tunceli

Elazığ
Erzurum

Muş
Bitlis

Ağrı
Iğdır

Kars
Ardahan

Van
Bingöl

Siirt
Mardin

Şırnak
Hakkari

