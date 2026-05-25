Meteorolojik uyarı: Yarın kuvvetli yağış 46 ili vuracak! İşte o şehirler
Meteoroloji'den 26 Mayıs Salı uyarısı: Türkiye’nin birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi. İşte il il 26 Mayıs Pazar hava durumu raporu.
YAĞIŞ BEKLENEN ŞEHİRLER
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Bilecik
Bolu
Karabük
Kastamonu
Çankırı
Amasya
Tokat
Muğla
Burdur
Isparta
Konya
Karaman
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin
Ardahan
Gümüşhane
Bayburt
Erzurum
Kars
Ağrı
Iğdır
Erzincan
Tunceli
Bingöl
Muş
Bitlis
Van
Malatya
Elazığ
Diyarbakır
Mardin
Batman
Siirt
Şırnak
Hakkari
Adıyaman
Şanlıurfa
Kahramanmaraş
Gaziantep
Kilis
Hatay