Meteorolojik uyarı: Yarın kuvvetli yağış 48 ili vuracak! İşte o şehirler
Meteoroloji'den 23 Mayıs Pazar uyarısı: Türkiye’nin birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi. İşte il il 23 Mayıs Pazar hava durumu raporu.
Yayınlanma:
YAĞIŞ BEKLENEN ŞEHİRLER
İstanbul
Kırklareli
Kocaeli
Sakarya
Bursa
Bilecik
Kütahya
Afyonkarahisar
Uşak
İzmir
Manisa
Denizli
Isparta
Burdur
Antalya
Ankara
Kırıkkale
Kırşehir
Nevşehir
Aksaray
Konya
Kayseri
Niğde
Adana
Osmaniye
Kahramanmaraş
Hatay
Gaziantep
Kilis
Adıyaman
Şanlıurfa
Malatya
Elazığ
Diyarbakır
Batman
Mardin
Şırnak
Siirt
Bitlis
Van
Hakkari
Tokat
Sivas
Ordu
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin
Erzurum
Erzincan
Tunceli
Bingöl
Ağrı
Ardahan