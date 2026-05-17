Meteorolojik uyarı: Yarın sağanak yağış 51 ili vuracak! İşte o iller
Meteoroloji'den 18 Mayıs Pazartesi uyarısı: Marmara'nın batısı ve Ege kıyıları hariç tüm Türkiye'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç Anadolu ve Karadeniz'de sıcaklıklar düşerken, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi. İşte il il 18 Mayıs 2026 hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Mayıs 2026 Pazartesi gününe ilişkin güncel hava durumu tahminlerini yayımladı. Yeni haftanın ilk gününde Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini artırırken, Marmara'nın batısı ve Ege kıyıları dışında kalan tüm bölgelerde yağışlı hava hakim olacak.
İŞTE SAĞANAK BEKLENEN İLLER
İstanbul
Kocaeli
Sakarya
Düzce
Bolu
Zonguldak
Bartın
Karabük
Kastamonu
Sinop
Samsun
Ordu
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin
Ankara
Çankırı
Kırıkkale
Yozgat
Sivas
Tokat
Çorum
Amasya
Kayseri
Nevşehir
Niğde
Konya
Eskişehir
Erzurum
Erzincan
Kars
Ardahan
Ağrı
Iğdır
Van
Bitlis
Muş
Bingöl
Elazığ
Malatya
Diyarbakır
Batman
Siirt
Şırnak
Mardin
Şanlıurfa
Kahramanmaraş
Osmaniye
Adana
Hatay