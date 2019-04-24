Metro İstanbul, F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattında teknik bir arıza sebebiyle, seferlerin yapılamadığını açıkladı. Ekiplerin teknik arızayı gidermek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Füniküler hattını kullanmak için Taksim istasyonuna gelen yolcular, alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Sefer yapılamayan bölgede İETT tarafından ring seferi yapıldığı ifade edildi. Taksim-Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattındaki teknik arızanın giderilmesiyle seferler yeniden başladı

F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattında seferler yapılamıyor.



Seferlerin teknik bir arıza sebebiyle yapılamadığı aktarıldı.



Metro İstanbul konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Ekiplerin teknik arızayı gidermek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.



Füniküler hattını kullanmak için Taksim istasyonuna gelen yolcular, alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.



Sefer yapılamayan bölgede İETT tarafından ring seferi yapıldığı ifade edildi.



ARIZA GİDERİLDİ



Taksim-Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattındaki teknik arızanın giderilmesiyle seferler yeniden başladı.



Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, füniküler hattındaki arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı belirtildi.



Teknik ekiplerin çalışmasıyla arıza giderilirken füniküler hattındaki karşılıklı seferler yeniden başladı.



ulusal.com.tr