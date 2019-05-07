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Metro İstanbul duyurdu: İşletmeye açıldı
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Metro İstanbul duyurdu: Kapatılan hat işletmeye açıldı! Metro saatleri de uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ramazan dolayısıyla metro sefer saatlerini haftanın 5 günü 01.00'e, cuma ve cumartesi günleri ise 02.00'ye kadar uzattı. Metro İstanbul tarafından "TF1 Maçka- Taşkışla teleferik hattı hava muhalefeti nedeniyle kısa bir süre işletmeye kapatılmıştır"açıklaması yapıldı. Kapatılan hattın işletmeye açıldığı bildirildi

Metro İstanbul duyurdu: Kapatılan hat işletmeye açıldı! Metro saatleri de uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ramazan dolayısıyla metro seferlerinde düzenlemeye gitti. 

Metro İstanbul'un sitesinde yer alan açıklamada, yapılan değişiklikle raylı sistem hatlarında sefer saatlerinin pazar, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri 01.00'e, cuma ve cumartesi ise 02.00'ye kadar uzatıldığı belirtildi. 

Açıklamada, "Ramazan ayı boyunca M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir, M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam ve F1 Taksim-Kabataş hatlarımızda sefer saatleri uzatılmıştır. Yapılan düzenleme ile seferlerimiz 5 gece 01.00'e cuma ve cumartesi günleri gece saat 02.00'ye kadar uzatılmıştır." denildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafında işletilen Halkalı-Gebze Banliyö Hattı ve Marmaray sefer saatlerinin de aynı şekilde uzatıldığı kaydedilen açıklamada, T3 Kadıköy-Moda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyerloti hatlarında sefer uzatması yapılmadığı, bunların normal tarifelerle hizmet vereceği vurgulandı. 

"İŞLETMEYE AÇILDI"

Metro İstanbul tarafından "TF1 Maçka- Taşkışla teleferik hattı hava muhalefeti nedeniyle kısa bir süre işletmeye kapatılmıştır" açıklaması yapıldı.

Kapatılan hattın işletmeye açıldığı bildirildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #teleferik #Metro İstanbul
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