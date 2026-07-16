Metro İstanbul'dan acil ulaşım duyurusu: 17-20 Temmuz arasında seferler buraya kadar yapılacak!

İstanbul’un en yoğun ulaşım akslarından biri olan T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nı kullanan vatandaşlar için Metro İstanbul’dan çok önemli bir son dakika duyurusu yapıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Metro İstanbul'dan acil ulaşım duyurusu: 17-20 Temmuz arasında seferler buraya kadar yapılacak!
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 Doğal gaz altyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle hatta geçici olarak sefer düzenlemesine gidileceği açıklandı. Çalışmalar süresince tramvay seferleri belirli istasyonlar arasında sınırlandırılacak.

SEFERLER SADECE KABATAŞ-SOĞANLI ARASINDA YAPILACAK

Metro İstanbul tarafından paylaşılan detaylara göre, geçici düzenleme 17 Temmuz Cuma günü sabah saat 06.00 itibarıyla başlayacak ve 20 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00’ya kadar devam edecek.

Bu süre zarfında T1 hattındaki tramvay seferleri yalnızca Kabataş ile Soğanlı istasyonları arasında gerçekleştirilecek. Çalışmalar süresince hattın Güngören ile Bağcılar arasındaki kesiminde tramvay hizmeti verilemeyecek.

MAĞDURİYETİ ÖNLEMEK İÇİN ÜCRETSİZ İETT OTOBÜSLERİ DEVREDE

Metro İstanbul yetkilileri, geçici olarak kapatılacak istasyonlar nedeniyle yolcuların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi. Yapılan açıklamada; tramvay hizmeti verilemeyecek olan Güngören ile Bağcılar istasyonları arasındaki ulaşımın ücretsiz İETT otobüs seferleri ile kesintisiz olarak sağlanacağı belirtildi.

Yetkililer, 17-20 Temmuz tarihleri arasında seyahat edecek olan İstanbulluların seyahat planlarını bu geçici düzenlemeyi dikkate alarak yapmaları ve alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmeleri konusunda uyardı.

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