Metro istasyonunda intihar girişimi! O istasyon hizmet dışı kaldı

Metro İstanbul, kurumun resmi X hesabı üzerinden sefer durumuna ilişkin bir açıklama paylaştı.

Yapılan duyuruda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı güzergahı üzerinde bulunan Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunduğu bilgisi aktarıldı. Bu gelişmenin ardından istasyon yolcu kullanımına ve işletmeye tamamen kapatıldı.

ARAÇLAR DURAKTA DURMAYACAK

Metro İstanbul'un yaptığı bilgilendirmede, hattaki araçların Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda durmayacağı belirtildi. Trenler söz konusu durağı transit geçerek normal seferlerine kaldığı yerden devam edecek.