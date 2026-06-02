Metro istasyonunda intihar girişimi! O istasyon hizmet dışı kaldı

Metro İstanbul'un M2 Yenikapı-Hacıosman hattında yer alan Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunduğu açıklandı. Olay nedeniyle istasyon işletmeye kapatılırken, trenlerin bu durakta durmadan seferlerine devam ettiği bildirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Metro istasyonunda intihar girişimi! O istasyon hizmet dışı kaldı
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Metro İstanbul, kurumun resmi X hesabı üzerinden sefer durumuna ilişkin bir açıklama paylaştı.

Yapılan duyuruda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı güzergahı üzerinde bulunan Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunduğu bilgisi aktarıldı. Bu gelişmenin ardından istasyon yolcu kullanımına ve işletmeye tamamen kapatıldı.

ARAÇLAR DURAKTA DURMAYACAK

Metro İstanbul'un yaptığı bilgilendirmede, hattaki araçların Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda durmayacağı belirtildi. Trenler söz konusu durağı transit geçerek normal seferlerine kaldığı yerden devam edecek.

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