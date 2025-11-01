Metro istasyonunda joplu kavga! Güvenlik görevlisiyle genç birbirine girdi

Bursa’da metro istasyonunda güvenlik görevlisi ile bir yolcu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Dubalar ve yumruklar havada uçuştu, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki Hacivat metro istasyonunda akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, istasyonda rahatsızlık verdiği öne sürülen genç ile kendisini uyarmaya gelen güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası taraflar birbirine girdi. Güvenlik görevlisinin jopla müdahale etmesiyle kavga daha da alevlendi. Görevlinin kendisine vurmasına öfkelenen genç, yumruk atarak karşılık verdi.

Vatandaşlar tarafları güçlükle ayırırken, genç kaçmaya çalıştığı sırada yere düştü. Olay anında çevrede bulunan bazı yolcular kavgayı ayırmak için çabaladı, bazıları ise cep telefonlarıyla kayda aldı.

Görüntülerde dubaların fırlatıldığı, yumrukların havada uçuştuğu anlar dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı vatandaşların kavgayı “boks maçı spikerliği” yapar gibi anlatması da tepki çekti.

Olayın ardından güvenlik görevlisi ve gencin ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bursa
