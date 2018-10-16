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Metrobüs arızası seferleri etkiledi

Halıcıoğlu mevkisinde bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle seferler aksadı.

Metrobüs arızası seferleri etkiledi

Alınan bilgiye göre, Avcılar'dan Zincirlikuyu yönüne seyreden bir metrobüs, Halıcıoğlu Durağı yakınlarında arızalandı.

Arıza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşlar araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı.

Arızalı aracın çekici ile kaldırılmasının ardından seferler yeniden başladı.

Ancak metrobüslerde yoğunluk sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Metrobüs #halıcıoğlu #avcılar #zincirlikuyu
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