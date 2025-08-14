Metrobüs ücreti 5 TL’ye düştü! Öğrencilere dev indirim, kimler ücretsiz binecek?

ÖĞRENCİLERE SABİT TARİFE DEVAM EDECEK

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın göreve gelmesiyle başlatılan ücretsiz ve indirimli öğrenci ulaşımı uygulaması, yeni eğitim-öğretim yılında da sürecek. Belediye tarafından yapılan açıklamada, lise ve üniversite öğrencileri için toplu taşıma ücretinin 5 TL olarak sabitleneceği bildirildi. Bu fiyat, yüzde 54 indirimli tarife olarak uygulanacak.

İLKOKUL VE ORTAOKULA ÜCRETSİZ ULAŞIM

İlkokul ve ortaokul öğrencileri, belediye otobüsleri, ADARAY ve metrobüs hatlarından ücretsiz yararlanmaya devam edecek.

METROBÜS ÜCRETLERİNDE GÜNCELLEME

Şehirdeki metrobüs hattında sivil yolcular için ücret 10 TL olarak belirlenirken, öğrenciler için 5 TL’lik sabit tarife geçerli olacak. Yeni fiyat tarifeleri okullar açılana kadar yürürlüğe girmeyecek; bu süreçte metrobüsler ücretsiz hizmet vermeyi sürdürecek.

SERVİS VE OTOBÜS FİYATLARINA ZAM

UKOME toplantısında sivil ulaşım ücretlerinde de artışa gidildi. Belediye ve özel halk otobüsleri tarifelerinde yüzde 40, öğrenci servis ücretlerinde ise yüzde 45 oranında zam yapılacağı açıklandı. Yeni ücretlerin uygulanacağı tarih belediye tarafından duyurulacak.