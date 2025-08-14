Metrobüs ücreti 5 TL’ye düştü! Öğrencilere dev indirim, kimler ücretsiz binecek?

Sakarya’da lise ve üniversite öğrencileri için toplu taşıma ücreti 5 TL’ye sabitlendi. İlkokul ve ortaokul öğrencileri ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanmaya devam edecek. Metrobüs, servis ve otobüs fiyatlarında da güncelleme yapıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Metrobüs ücreti 5 TL’ye düştü! Öğrencilere dev indirim, kimler ücretsiz binecek?
Yayınlanma:

ÖĞRENCİLERE SABİT TARİFE DEVAM EDECEK

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın göreve gelmesiyle başlatılan ücretsiz ve indirimli öğrenci ulaşımı uygulaması, yeni eğitim-öğretim yılında da sürecek. Belediye tarafından yapılan açıklamada, lise ve üniversite öğrencileri için toplu taşıma ücretinin 5 TL olarak sabitleneceği bildirildi. Bu fiyat, yüzde 54 indirimli tarife olarak uygulanacak.

İLKOKUL VE ORTAOKULA ÜCRETSİZ ULAŞIM

İlkokul ve ortaokul öğrencileri, belediye otobüsleri, ADARAY ve metrobüs hatlarından ücretsiz yararlanmaya devam edecek.

METROBÜS ÜCRETLERİNDE GÜNCELLEME

Şehirdeki metrobüs hattında sivil yolcular için ücret 10 TL olarak belirlenirken, öğrenciler için 5 TL’lik sabit tarife geçerli olacak. Yeni fiyat tarifeleri okullar açılana kadar yürürlüğe girmeyecek; bu süreçte metrobüsler ücretsiz hizmet vermeyi sürdürecek.

SERVİS VE OTOBÜS FİYATLARINA ZAM

UKOME toplantısında sivil ulaşım ücretlerinde de artışa gidildi. Belediye ve özel halk otobüsleri tarifelerinde yüzde 40, öğrenci servis ücretlerinde ise yüzde 45 oranında zam yapılacağı açıklandı. Yeni ücretlerin uygulanacağı tarih belediye tarafından duyurulacak.

İBB soruşturmasında flaş gelişmeİBB soruşturmasında flaş gelişmeGündem
Cinayetten sonra kendini ihbar etti, sahte askeri kimlikle yakalandıCinayetten sonra kendini ihbar etti, sahte askeri kimlikle yakalandıYurt
Tekirdağ’da yasağa rağmen denize girildi: Can pazarı yaşandıTekirdağ’da yasağa rağmen denize girildi: Can pazarı yaşandıYurt
sakarya Metrobüs
Günün Manşetleri
Cezaevi görüşmesinde tahliye vaadi ve para iddiası
İBB soruşturmasında flaş gelişme
Tüm Türkiye'de iş bırakma kararı!
Üç kritik başlık! Türkiye yakından takip ediyor...
Murat Çalık’ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme
Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne yönelik soruşturmada yeni gelişme
Özlem Çerçioğlu AK Parti'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve
Putin ve Trump, Alaska’da görüşüyor!
Çok Okunanlar
Gram altın rekora koşuyor: 14 Ağustos altın fiyatları Gram altın rekora koşuyor: 14 Ağustos altın fiyatları
Meteoroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı Meteoroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı
İstanbul'da elektrik kesintisi! Hangi ilçelerde olacak? İstanbul'da elektrik kesintisi! Hangi ilçelerde olacak?
Bugün nerede deprem oldu? Türkiye son depremler tablosu Bugün nerede deprem oldu? Türkiye son depremler tablosu
İslam Memiş yatırımda yeni gözdeyi duyurdu: Kritik uyarılar! İslam Memiş yatırımda yeni gözdeyi duyurdu: Kritik uyarılar!