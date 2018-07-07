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Metrobüs yolcu sayısı 4 milyon arttı

İstanbul'da metrobüs kullanan yolcu sayısı geçen yıla göre 4 milyon arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metrobüsün bu yılın ilk 6 ayında, 142 milyon 349 bin 777 kişi tarafından kullanıldığını açıkladı.

Metrobüs yolcu sayısı 4 milyon arttı

Megaken İstanbul'da toplu ulaşım aracı metrobüsün kullanımı artıyor.

İstanbul'da metrobüs kullanan yolcu sayısı geçen yıla göre  4 milyon 148 bin 664 artış gösterdi.

Metrobüs, bu yılın ilk 6 aylık döneminde 4 milyon 148 bin 664 artarak 142 milyon 349 bin 777 yolcu tarafından tercih edildi.

2017'nin ilk 6 ayında günde ortalama 767 bin 783 kişi tarafından kullanılan metrobüs, bu yılın aynı döneminde ise günde ortalama 23 bin artarak 790 bin 832 kişi tarafından tercih edildi.

En fazla artış ise ocak ayında yaşandı.

ulusal.com.tr

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #Metrobüs
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