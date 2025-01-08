Metrobüste silahla havaya ateş açan yolcu gözaltına alındı

Beylikdüzü istikametine ilerleyen metrobüsteki bir yolcu havaya iki el ateş etti.

Metrobüsteki yolcuların panik yaşadığı olay sonrası İncirli durağında polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emekli bekçi olduğu öğrenilen S.K'nin olay sırasında alkollü olduğu açıklandı.

Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.