Metrobüste silahla havaya ateş açan yolcu gözaltına alındı

İstanbul'da seyir halindeki metrobüste bir adam silahla havaya ateş açtı. İncirli durağında gözaltına alınan şüphelinin alkollü olduğu açıklandı.

Mert Sagit Mert Sagit
Metrobüste silahla havaya ateş açan yolcu gözaltına alındı
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Beylikdüzü istikametine ilerleyen metrobüsteki bir yolcu havaya iki el ateş etti.

Metrobüsteki yolcuların panik yaşadığı olay sonrası İncirli durağında polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emekli bekçi olduğu öğrenilen S.K'nin olay sırasında alkollü olduğu açıklandı.
Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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