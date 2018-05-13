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Metronun önüne atlayarak intihar etti

Ankara'da kimliği henüz belirlenemeyen 40 yaşlarında bir kişi, Kızılay-Batıkent hattında çalışan metronun önüne atlayarak yaşamına son verdi.

Metronun önüne atlayarak intihar etti

Olay, öğle saatlerinde Macunköy İstasyonu'ndan meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda tek başına bekleyen ve erkek olduğu belirtilen bir kişi, Kızılay-Batıkent arasında sefer yapan metronun önüne atladı.

İstasyondakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, metronun altında kalan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay sonrası, Batıkent yönüne giden metro seferleri geçici bir süre durduruldu.

Polis ekipleri intihar eden kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Yaşamına son veren adamın cansız bedeni polis ekiplerinin incelemesi sonrasında otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #intihar #batıkent metro #ankara metro
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