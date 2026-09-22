Mevlide giderken kaybolmuştu! Ormanda bulunan kafatası 15 aylık kayıp dosyasını yeniden gündeme getirdi

"EN AZINDAN BİR MEZARIMIZ OLACAK"

Hüseyin Karadeniz'in oğlu Ali Karadeniz, 15 aydır babasını aradıklarını belirterek bulunan bulguların kendileri açısından önemli olduğunu söyledi. Ali Karadeniz, "Bulunanların babama ait olup olmadığı adli tıp raporundan sonra kesinleşecek. Eğer o ise, bizim bölgemizde yırtıcı hayvanlar var, onlardan şüpheleniyoruz" dedi.

Ali Karadeniz şunları söyledi: "15 ay önce babam kayboldu. Çok sayıda arama yaptık ancak bulamadık. Çobanın köpeğinin bulduğu bulgu sayesinde şükürler olsun iyi veya kötü bir bulguya rastladık. Allah herkesten razı olsun. Jandarmadan, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İnşallah bir mezarı olacak. Adli tıp raporunun sonucunu bekliyoruz. Sonucu onlar belirleyecek."

Babasının kaybolduğu bölgede yırtıcı hayvanların bulunduğunu belirten Ali Karadeniz, kesin değerlendirmenin Adli Tıp incelemesinin ardından yapılacağını ifade etti.