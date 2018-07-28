Ağrı'da Mevlüt Bengi adlı vatandaşı infaz eden 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte çok sayıda silah da ele geçirildi.

Ağrı'da jandarma ekipleri başarılı bir operasyona imza attı.



İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, Ağrı Dağı bölgesinde teöristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon yaptı.



PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çatışmada 1 terörist sağ, 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.



Bölgede yapılan aramada bir M-16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, 5 el bombası, 3 telsiz ve tıbbi malzeme bulundu.



Sağ yakalanan PKK'lı teröristin ifadesi alındı. İfade sonucu, söz konusu 3 teröristin, Mevlüt Bengi'nin öldürülmesi olayının planlayıcısı ve uygulayıcıları olduğu tespit edildi.



PKK'lılar, Bengi'yi 26 Haziran'da Yaygınyurt köyü kırsalında elektrik direğine bağladıktan sonra silahla başından vururak öldürmüşlerdi.



ulusal.com.tr