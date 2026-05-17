Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu hayatını kaybetti!

Geçtiğimiz günlerde ofisinde ağır yaralı halde bulunarak hastaneye kaldırılan Çavuşoğlu'nun vefat haberi, ailesini ve Alanya iş dünyasını yasa boğdu.

12 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİ KANLI BİTTİ

Olay, yaklaşık 12 gün önce Aydın Çavuşoğlu'nun kendi ofisinde meydana gelmişti. Ofis çalışanları veya yakınları tarafından ağır yaralı ve kanlar içinde bulunan Çavuşoğlu için hemen sağlık ekiplerine haber verilmişti. Olay yerine gelen acil yardım ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çavuşoğlu, tam teşekküllü bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. 12 gündür doktorların tüm müdahalelerine rağmen kritik süreci atlatamayan Çavuşoğlu, pazar günü hayata gözlerini yumdu.

TAZİYE MESAJLARI PEŞ PEŞE GELDİ

İş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun vefatının ardından siyaset, spor ve iş dünyasından taziye mesajları peş peşe geldi. Çavuşoğlu ailesinin Alanya’daki evinde taziyeleri kabul etmeye başladığı öğrenilirken, cenaze programının önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor. Emniyet güçlerinin ofiste meydana gelen ağır yaralanma olayı ve ölümle sonuçlanan süreçle ilgili başlattığı geniş çaplı idari ve adli tahkikat ise çok yönlü olarak sürdürülüyor.