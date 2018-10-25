Sakarya'da gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hendek ve Akyazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı, yaylaların yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Kar yağışı, bin 725 metre rakımlı Hendek Dikmen Yaylası'nda da etkisini gösterdi. Yaylada kar kalınlığının 10 santimetreye kadar ulaştığı bildirildi. İlçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta olan yaylada, kar yağışı devam ediyor.



Akyazı ilçesinde de Acelle, Yanık, Sultanpınar ve Keremali yaylaları da kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü.



Düzce



Düzce'de kentin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak yerini kar yağışına bıraktı.



Gölyaka ilçesi Kardüz Yaylası, Beyköy beldesi Samandere mevkisi ve Kaynaşlı Topuk Yaylası kesiminde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı bölgede beyaz örtü oluşturdu.

Öte yandan, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişindeki Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Darıyeri Hasanbey ve Dipsizgöl mevkilerinde zaman zaman sis ve sağanak yağış etkili oluyor.

Karayolları ve polis ekipleri, güzergahlarda sürücüleri yakın takip konusunda uyarıyor.

