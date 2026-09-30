Mevsimin ilk karı düştü: Yüksek kesimler beyaza büründü, sobalar yakıldı!

Kentte 3 bin 549 metre rakımlı Keşiş Dağı'nın zirvesindeki Esence ile Munzur Dağları'nın yüksek kesimleri etkili olan yağışla birlikte beyaza büründü. Karla kaplanan dağ zirveleri kent merkezinden de net bir şekilde görüldü.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyrettiği kentte soğuk hava etkisini artırırken, yüksek rakımlı köylerde de kış hazırlıkları erkenden başladı. Bazı köylerde sobalar yakılmaya başlandı ve vatandaşlar soğuk havaya karşı önlem aldı.

BÖLGEDE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteorolojik değerlendirmelere göre bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Erzurum'un güney kesimleri dışında bölge genelinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.