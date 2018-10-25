D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor

D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.



Gece ve sabah etkili olan sağanak, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde öğle saatlerinde yerini kara bıraktı.



Kar kalınlığının yer yer 4 santimetreye ulaştığı bölgede, karayolları ekipleri tuzlama çalışması yapıyor.



-Abant Tabiat Parkı beyaza büründü



Bolu'ya 35 kilometre uzaklıkta bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Abant'ta kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı.



Tabiat parkına gelen ziyaretçiler tatillerinin keyfini, ata ve faytona binerek, göl çevresinde yağan kar altında yürüyüş yaparak ve piknik yaparak çıkarttı.



Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nın yüksek kesimleri ile Yedigöller Milli Parkı'nda da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.









Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü



Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerine mevsimin ilk karı düştü.



Soğuk havanın etkili olduğu Kızılcahamam'da, öğleden sonra etkili olan kar yağışı nedeniyle Soğuksu Milli Parkı ile Eğerli Dere Mahallesi'nin yüksek kesimleri beyaza büründü.



Çamlıdere ilçesinde de kar yağışı, yaylalarda etkili oldu.



Kar yağışı nedeniyle trafikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındı.





Ordu'da kar yağışı



Ordu'nun yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.



Yörede sahil kesiminde günün ilk saatlerinde yağmur ve fırtına etkili olurken, yükseklerde ise kar yağışı görüldü.



Kar yağışıyla 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ve bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası beyaza büründü. Yörede hava sıcaklığı 10 ile 12 derece düştü.



Öte yandan, kar yağışının etkili olduğu bölgede Karayolları ve belediye ekipleri, kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.



Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının düşmesinin ardından bölgede kar yağışının başladığını söyledi.



Öğle saatlerinden sonra etkisini gösteren karın yaşamı zaman zaman olumsuz etkilediğini belirten Kaya, vatandaşlardan araçlarında çekme halatı, zincir ve takoz bulundurmalarını istedi.



Kaya, bir süre önce resmi açılışı yapılan Çambaşı Kayak Tesisi'nin de karla beyaza büründüğünü ifade ederek, "Bu sezon tesiste vatandaşlarımıza hizmet verilmesi için çalışmalar sürüyor. Tespit edilen eksikler giderilmeye çalışılıyor." dedi.



Yayladaki besicilere de uyarılarda bulunan Kaya, kar yağışına karşı çobanların önlem almasını istedi.



Kaya, kar yağışının etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı ekiplerin hazır olduğunu da sözlerine ekledi.



Öte yandan Altınordu ilçesinde sağanak sebebiyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.



Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su biriken bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.



Giresun'da kar yağışı



Giresun'un yüksek kesimlerinde, kar yağışı etkili oldu.



Sahil kesimde yağmurun etkili olduğu kentte, yüksek rakımlı bölgelere de mevsimin ilk karı düştü.



Giresun İl Özel İdare Genel Sekreteri Hüseyin Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk ve yağmurlu havanın, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktığını söyledi.



Taşkın, yağış durumunu yakından takip ettiklerini ve yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.



Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesinin Belediye Başkanı Abdullah Önal da yayla, oba ve yüksek kesimlerdeki köylerin beyaza bürünmeye başladığını ifade etti.



Önal, kar kalınlığının bazı bölgelerde 10 santimetreye kadar ulaştığını bildirdi.