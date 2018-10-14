Her yıl binlerce mevsimlik tarım işçisi başka şehirlerde çalışmak üzere yollara düşüyor. Derme çatma çadırlarda, aylarca zor koşullarda yaşamaya çalışıyorlar. Onlardan biri de 50 yaşındaki Gülten Yıldırım.

Ömrü çadırla tarla arasında geçti.



Çocuklarını tarlalarda büyüttü.



Zor koşullarda yaşamaya çalışan binlerce tarım işçisinden biri o. Gülten Yıldırım, 10 yaşından beri mevsimlik tarım işçisi olarak çalışıyor.



Her yıl tarlalarda çalışmak için başka şehirlere gidiyor. Bu yıl tarlalarda çalışmak için memleketi Şanlıurfa'dan Adana'ya gitti. Ailesiyle birlikte tarla kenarında kurdukları çadırda kalıyor.



Gün boyu tarlada çalışan Yıldırım'ın dinlenmeye vakti yok. Çadırına döndüğünde yemek ve temizlik de ondan bekleniyor.



8 çocuk ve 20 torun sahibi Yıldırım'ın tüm bu çabası günlük 50-70 lira yevmiye için.



ulusal.com.tr