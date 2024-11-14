Mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan bir kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu ağaca çarparak kaza yaptı. Kazada 54 yaşındaki Gülbeyaz isimli bir kadın hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı
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Olay, saat 08.30 sıralarında Çınarlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 16 ATF 301 plakalı kamyonetin sürücüsü, zeytinliğe işçi taşıdığı sırada aracın kontrolünü kaybetti ve kamyonet bir ağaca çarptı. Kazanın şiddetiyle kasada bulunan işçiler dışarı savruldu.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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