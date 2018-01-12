Sivas'ın Kangal ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kastamonu'dan Elazığ'a doğru giden Aydın Ak yönetimindeki 23 FE 182 plakalı minibüs ile Kangal ilçesi Kurusırt mevkisinde karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 58 NZ 099 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada her iki araçtan çıkarılan yaralılar Aydın Ak ile Ali Kaya, Salih Akbulut, Halil Doğaner, Mustafa Uçak, Erdal Kösedağ, İsmail Evran, Cömert Atan, Felemez Serin, Abdulkadir Uçar, Erkan Gezer, Abdurrahman Demir, Tarık Doğaner, Abdullah Uçar, Osman Aktaş ve Cemal Dökmetaş, Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 9'u Sivas'taki çeşitli hastanelere sevk edildi. 2 yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.



Minibüste bulunan 12 kişinin Kastamonu'ya mevsimlik işçi olarak gittiği ve memleketlerine dönmek üzere yola çıktıkları belirlendi.



