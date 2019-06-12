Mevsimlik işçiler, yaz kış demeden hiçbir sağlık ve gelecek güvenceleri olmadan çalıştırılıyor. İşte bu koşullarda 17 yıl boyunca çalıştırılan iki işçi emeklilik zaferi kazandı.

Onlar turizmde mevsimlik işçiler... Bugüne kadar ne sağlık güvenceleri oldu ne de emeklilik hayali kurabildiler. Şimdi ise geleceğe güvenle bakıyorlar.İzmir'de sigortasız çalıştırılan mevsimlik işçiler, emeklilik zaferi kazandı.İşçiler bir tatil köyünde 17 yıl boyunca sigortasız olarak çalıştırıldı. Emekçiler haklarını aramak için 2015 yılında hukuk yoluna başvurdu.Çalışma günlerinin SGK'ya bildirilmesine ilişkin mahkemenin verdiği kararı Yargıtay onadı.Mahkeme kararı ile işçiler emekli olmaya hak kazandı.İşçilerin avukatlığını yapan Ahmet Çam, özellikle mevsimlik tarım ve turizm işçilerini sigortasız çalışmaya karşı uyardı. Haklarını almak için hukuki mücadele vermeleri gerektiğini söyledi.3 işçinin daha aynı konuda mahkeme süreci devam ediyor.