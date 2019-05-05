"Meyan şerbeti" Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan vatandaşların vazgeçilmez içeceklerinden biri. Susuzluğu gideren ve sindirimi kolaylaştıran Meyan şerbeti, Ramazan aylarında da sofralardaki yerini alıyor.

Dev kazanlarda kaynatılıyor, şifası ile Ramaza ayında vatandaşlardan ilgi görüyor.



Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin gibi illerde yetişen meyan bitkisi bölge halkı için şifa kaynağı.



Bitkinin köklerinden kaynatılarak elde edilen şerbet varillerde bol buzla demlenmeye bırakıldıktan sonra ahşap haznelerde damıtılıyor.



Poşet ya da şişelere konularak satılan şerbet, soğuk tüketiliyor.



Ramazan hazırlığı yapan Gaziantepliler, tarihi Tütüncü ve Kürkçü hanlarında hareketliliği artırdı.



15 liradan satışa sunulan meyan kökü susuzluk giderici ve hazımı kolaylaştırdığı için Ramazan ayında sık tüketilen içecekler arasında.





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