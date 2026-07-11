Meydanda iğne atsan yere düşmedi! Memleketine tır dolusu karpuz gönderip bedava dağıttı!
Bitlis'in Ahlat ilçesinde tarımsal üretim yapan Mesut Subaşı, memleketine vefa örneği göstererek vatandaşlara 30 ton karpuzu bedelsiz olarak sundu.
Tarımsal faaliyetlerini hem Bitlis'in Ahlat ilçesinde hem de Adana'da sürdüren çiftçi Mesut Subaşı, Adana tarlalarında hasadını gerçekleştirdiği ürünlerin bir bölümünü memleketine gönderme kararı aldı. Hazırlanan tır dolusu karpuz, halka ücretsiz olarak sunulmak üzere Ahlat'a getirildi.
Dağıtım, Selçuklu Çarşısı Meydanı'nda yapıldı. Ahlatlıların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, tırın alana gelmesiyle birlikte meydanda uzun kuyruklar oluştu.
Dağıtım görevlileri, kalabalığın artması üzerine herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için süreci tamamen kontrollü bir şekilde yürüttü.
Toplam 30 ton ağırlığındaki ürün planlandığı gibi kısa süre içerisinde tamamen dağıtıldı. Meydandaki insan sirkülasyonu ve tırın konumu nedeniyle bölgede zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı.
"HER YIL BU ŞEKİLDE KARPUZ DAĞITIYOR"
Meydanda sıraya girerek uygulamadan faydalanan ilçe sakinleri, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Etkinliğe katılan vatandaşlardan Yakup Yürikli, hayırsever çiftçinin bu yardımı ilk kez yapmadığını vurguladı.
Yürikli, düşüncelerini şu sözlerle aktardı: "Çiftçi arkadaşımız her yıl bu şekilde karpuz dağıtıyor. Güzel bir şey bence. Şahsen ben memnunum. Allah razı olsun. Kesesine bereket"