Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin yanında meyve suyu kutusuna gizlenmiş uyuşturucu madde ile çakmak şeklinde hassas terazi ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, Cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda ilçede uyuşturucu kaçakçılığı yapan ve kullanan kişileri takip etti.



Ekipler, Alaşehir-Sarıgöl karayolunda takibe alınan bir otobüste M.Ö. ile otomobille onu almaya gelen M.V. ve M.E'yi gözaltına aldı.



Şüpheliler üzerinde arama yapan ekipler, şüphelilerin yanında bulunan meyve suyu kutuları içerisine gizlenmiş 223 gram metamfetamin ile 2 gram esrar maddesi ele geçirdi.



Şüphelinin cebinde taşıdığı çakmakta da hassas terazi bulundu.



Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.