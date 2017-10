Diyarbakır'da yaşayan şef Zübeyir Atlı, karpuz ve bal kabağı başta olmak üzere meyve ile sebzeleri özel bıçakları ve usta dokunuşlarıyla adeta bir sanat eserine dönüştürüyor.

Diyarbakır'da bir restoranda şef olarak çalışan Zübeyir Atlı, karpuz, kabak, turp, havuç, salatalık gibi birçok sebze ve meyveyi ince dokunuşlarla sanat eseri haline getiriyor.



Atlı (36), karpuz ile bal kabağı başta olmak üzere sebze ile meyveleri özel bıçakları ve usta dokunuşlarıyla çeşitli figürlere, çiçek desenlerine dönüştürüyor.



Turbu "kuğu"ya, kabağı "ejderha"ya, karpuzu da "kırmızı bir güle" dönüştüren Atlı, lezzet ile mideye, sanatı ile de gözlere hitap ediyor.



Atlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğunda çamurdan oyuncaklar yapma merakının geliştiğini, 15 yıl önce de Antalya'ya giderek turizm sektörüne girdiğini söyledi. Kentte bir otelde komi olarak iş hayatına başladığını ifade eden Atlı, "O zamanlarda kabak ve karpuz dekoru yapan iyi ustalar vardı. Onları görünce ben de heveslendim ve bu işe başladım. Yaklaşık 3-4 yıl içerisinde bu dekorları yapmaya başladım." dedi.



Yaptığı işin adının "mutfak dekor sanatı" olduğunu aktaran Atlı, sadece karpuz ile kabak değil bütün sebze ve meyvelerden dekor yapabildiğini belirtti.





Sebze ile meyveler içerisinde işlemesi zor ve kolay olanların bulunduğunu kaydeden Atlı, şunları dile getirdi:"En zoru bana göre domates çünkü onunla her şey yapılmıyor. Çalışması en güzel olan ve zevk veren ise kabak çünkü tek renk ve sert. Karpuz da biraz daha zor çünkü 3 ton rengi var, yeşil, beyaz ve kırmızı. Onun için her şeyi karpuza işleyemiyorsunuz fakat kabakla istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz.""Hata kabul etmiyor"Kimi figürlerin 10 ya da 15 dakikada tamamlandığını, kimilerinin de 3 ya da 4 saat sürdüğünü anlatan Atlı, o an hayalinde ne varsa onu ürüne işlediğini dile getirdi.İşleme sanatını özel bıçaklarla yapan Atlı, işin incelikleri hakkında şunları aktardı:"Kesinlikle hata kabul etmeyen bir iş. Hata yaptığın zaman o dekor gider ve bir daha baştan başlaman gerekir. Çalışırken en önemlisi ölçüm. Şekli çıkartabilmek için ölçümlerin dengeli olması gerekiyor. Dengeli yapmadığınız zaman o dekor kendini göstermiyor."Yaptığı işin kendisine bir zevk verdiğini dile getiren Atlı, özel gün ve gecelerde sebze ile meyvelerden dekor yaptıklarını sözlerine ekledi.