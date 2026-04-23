Mezar taşına balon bağladılar! Kahramanmaraş'ta boğazları düğümleyen 23 Nisan manzarası...
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaşamını yitiren aynı sınıftan 4 öğrencinin Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki kabirleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısında hayatını kaybeden aynı sınıftaki dört öğrenci; Zeynep Kılıç, Bayram Nabi Şişik, Belinay Nur Boyraz ve Kerem Erdem Güngör, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kabirleri başında anıldı.
Gün boyu süren ziyaretler sırasında çocukların kabirleri Türk bayrakları, balonlar ve çeşitli süslerle donatıldı.
Mezarlıkta yatan öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları bu sembolik süslemelerle kutlanırken, alanda Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirildi ve hayatını kaybeden çocuklar için dualar edildi.
Ailesiyle birlikte mezarlığa gelerek dua eden ziyaretçilerden Muhammet Kılıçsallayan, yaşanan hüznü şu sözlerle ifade etti:
"Gönül isterdi ki bugün bu anlamlı günde çocuklarımızın okullardaki cıvıltısına şahitlik etmek isterdik. Ne yazık ki bugün mezarlıktayız. Ailem ve çocuklarımla birlikte merhum çocuklarımızın mezarlarını ziyaret edip dualar ettik. Ailelerimizin acılarına ortak olduk. Tarifi imkansız bir acı şehrimiz ve ülkemiz de hissediliyor. Ölenlerimize rahmet diliyorum"
Acılı aileleri ve çocukları yalnız bırakmayanlar arasında ileri yaştaki vatandaşlar da yer aldı. Mezarlığa ziyarete gelen 93 yaşındaki bir nine, kabir başında duygularını dile getirerek, "Masum yavrularımıza Allah rahmet eylesin burada dua ettik" diye konuştu.