Mezarı açılmıştı: Cem Garipoğlu soruşturmasında son nokta konuldu

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun ölmediği ve yurt dışına kaçtığı iddialarını incelemek için başlattığı soruşturmada, mezardan alınan DNA örneklerinin anne ve babasıyla birebir uyumlu olduğunu belirledi.

Mert Sagit Mert Sagit
Mezarı açılmıştı: Cem Garipoğlu soruşturmasında son nokta konuldu
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Münevver Karabulut cinayetinin faili Cem Garipoğlu’nun ölmediği iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturmada, mezardan alınan DNA örnekleriyle anne ve babasının DNA’sı birebir uyuştu. Bu tespitle mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğu kesinleşti.

İDDİALAR ASILSIZ BULUNDU

Karabulut ailesinin talebi üzerine açılan mezarda, Cem Garipoğlu’nun intihar etmediği, yurt dışına kaçtığı ve estetik operasyonlarla kimlik değiştirdiği iddialarını destekleyecek bir bulguya rastlanmadı.

KAN İNSANA AİT DEĞİL

Mezardan çıkan poşetteki kan örneğinin insana ait olmadığı belirlendi. Tüm bu bulguların ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, dosya hakkında takipsizlik kararı verdi.

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