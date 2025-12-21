Mezarlıkta bulunan iki gencin ölümünde, araçtan isimlerinin kazındığı bir bıçak çıktı

Osmaniye’de mezarlıkta park halindeki otomobilde ölü bulunan iki gencin ölümüne ilişkin soruşturmada, araçtan isimlerinin yazılı olduğu bir bıçak çıkması dikkat çekti. Polis, olayın cinayet–intihar ihtimali üzerinde duruyor.

Osmaniye’de mezarlıkta park halindeki otomobilde bulunan iki gencin ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Araçta, hayatını kaybeden gençlerin isimlerinin yazılı olduğu bir bıçak bulundu.

Olay, Asri Mezarlık içerisinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Mezarlıkta park halinde bulunan otomobilde iki kişinin hareketsiz halde olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan 19 yaşındaki Veysel Ç. ile 16 yaşındaki Eylül K.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelerde her iki gencin de kesici aletle boğazlarından yaralandığı tespit edildi.

ARAÇTA İSİMLERİNİN YAZILI OLDUĞU BIÇAK BULUNDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, otomobil içerisinde üzerinde Veysel ve Eylül isimlerinin yazılı olduğu bir bıçak ele geçirildi. Gençlerin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİS CİNAYET-İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYOR

Soruşturmayı yürüten polis ekipleri, elde edilen ilk bulgular doğrultusunda Veysel Ç.’nin Eylül K.’yı öldürdükten sonra aynı bıçakla intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Osmaniye Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, olay yerinde yapılan ilk incelemelere ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Her iki şahsın da kesici aletle hayatını kaybettiği, araç içerisinde bir adet bıçak bulunduğu, üçüncü şahıs müdahalesine ya da boğuşmaya dair herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirlenmiştir. Mevcut bulgular birlikte değerlendirildiğinde, olayın iki gencin birlikte aldıkları karar doğrultusunda gerçekleşmiş olabileceği yönünde değerlendirme yapılmaktadır.”

Olayla ilgili adli soruşturma titizlikle sürdürülüyor.

