Mezarlıkta kapkaç dehşeti! Telefonu çaldılar, mobil bankacılıktan servet boşalttılar!

Merkez Sarıçam ilçesinde 2 Ağustos'ta Buruk Mezarlığı'nda bekleyen Remziye A'nın yanına otomobille yaklaşan 2 şüpheli, kadının elindeki cep telefonunu alıp kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kapkaç olayını Poyraz G. ve Yunus Emre K'nin gerçekleştirdiğini, zanlıların kadının cep telefonundan mobil bankacılığa girip Çiçek Ç'nin hesabına 97 bin lira gönderdiğini belirledi.

BAŞKA BİR MEZARLIKTAN DA ARAÇTAN TELEFON ÇALDILAR

Ekipler, olaydan sonra Kabasakal Mezarlığı'na giden Poyraz G. ve Yunus Emre K'nin, Sevgi G'ye ait park halindeki araçtan da cep telefonu çaldığını tespit etti.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler Poyraz G, Yunus Emre K. ve Çiçek Ç. ile banka hesabını zanlılara kullandırdığı öne sürülen Emin B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.