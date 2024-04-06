Mezopotamya Ekspresi açılıyor! İlk seferi 19 Nisan'da

Kızı Melina ile seyahat eden İlkim Kutval, turun katılmayı çok istedikleri bir etkinlik olduğunu söyledi. Kutval, yolculuğun kendilerine farklı bir deneyim sunduğunu belirterek, "Kaldığımız kabini süsleyerek çok rahat bir yolculuk geçirdik, gayet keyifliydi."diye konuştu.

İzmir’den gelerek tura katıldığını söyleyen Mehmet Çoban ise seyahati ve farklı şehirlerde yeni şeyler keşfetmeyi sevdiğini dile getirdi. Çoban, yolculuğun çok konforlu olduğunu ve özellikle gezginler için ideal olduğunun altını çizerek, "Yolculuk boyunca ülkenin güzel manzaralarına şahit olurken, kendinden de bir parça buluyorsun. Çok keyif aldım, bence herkes keyif alacaktır." dedi.

Didem Hazıray da yolculuğa arkadaşıyla katıldığını belirterek, "Tur, zamanda yolculuk yapmak gibi hissettiriyor. Uzun zamandır planlarım arasındaydı. Çok keyif aldım." ifadelerini kullandı.

Tren seferine katılmak için İstanbul'dan Ankara'ya geldiğini aktaran Helin Gözde Yılmaz da böyle bir turu her zaman hayal ettiğini aktardı. Yılmaz, trende bulunmanın çok güzel bir his olduğunu belirterek, "Kilometrelerce yol giderken, şehirler değişiyor ama odan aynı kalıyor. Herkesin hayatında bir kere de olsa bu deneyimi yaşaması gerekiyor diye düşünüyorum. İmkan olursa diğer turları da denemek isterim." dedi.