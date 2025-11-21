Mezuniyet çekimi dönüşünde feci kaza: 17 yaşındaki kız öğrenci yaşamını yitirdi

Antalya’nın Serik ilçesinde servisten indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen iki lise öğrencisine otomobil çarptı. Şükran Ela Özseven yaşamını yitirdi, arkadaşı Nadya Başbüyük ağır yaralandı.

Mezuniyet çekimi dönüşünde feci kaza: 17 yaşındaki kız öğrenci yaşamını yitirdi
Antalya’nın Serik ilçesinde mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönen iki lise öğrencisi trafik kazasına karıştı. Serik Atatürk Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri, okul idaresinin organizasyonuyla şehir merkezinde toplu fotoğraf çekiminin ardından servislerle ilçeye döndü.

İddiaya göre öğrencilerden Şükran Ela Özseven (17) ve Nadya Başbüyük (17), Yukarıkocayatak kavşağında servisten indi. Yolun karşısına geçmek istedikleri sırada O.D. yönetimindeki 07 VD 288 plakalı otomobil iki öğrenciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özseven yol kenarındaki trafik levhasına, Başbüyük ise yola savruldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şükran Ela Özseven’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Nadya Başbüyük, ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Başbüyük’ün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Özseven’in cenazesi incelemenin ardından morga götürüldü. Kazadan önce öğrencilerin birlikte çektirdikleri mezuniyet fotoğrafının ortaya çıktığı kaydedildi. Sürücü O.D. gözaltına alındı.

