MGM haritayı güncelledi! Sağanak yağmur kapıyı çaldı, o illere sel uyarısı

Yeni değerlendirmelere göre yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini artırıyor. Yağışların özellikle Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenirken, riskli görülen 7 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise saatteki hızı 80 kilometreye kadar çıkacak şiddetli fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.