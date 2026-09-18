MGM haritayı güncelledi! Sağanak yağmur kapıyı çaldı, o illere sel uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Eylül 2026 Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.
Yeni değerlendirmelere göre yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini artırıyor. Yağışların özellikle Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenirken, riskli görülen 7 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise saatteki hızı 80 kilometreye kadar çıkacak şiddetli fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
DOĞU AKDENİZ KIYILARINDA KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR
Ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu seyrederken yağışların dağılımı şöyle öngörülüyor:
Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri ile Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak.
Yağışların Adana ve Hatay başta olmak üzere Doğu Akdeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel risklere karşı vatandaşların tedbiri elden bırakmaması uyarısında bulunuldu.
FIRTINANIN HIZI 80 KİLOMETREYE KADAR ÇIKACAK
Doğu kesimlerde beklenen kuvvetli rüzgar için teyakkuz çağrısı yapıldı:
Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğusunda rüzgarın güney yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Rüzgar hızının saatte 50 ila 80 kilometreye kadar ulaşacağı hesaplanırken, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkat çekildi.
BÖLGELERE GÖRE 18 EYLÜL HAVA DURUMU VE EN YÜKSEK SICAKLIKLAR
MARMARA BÖLGESİ Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel sağanak yağışlı geçecek.
İstanbul: 26°C (Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası yerel sağanaklı)
Bursa: 25°C (Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Çanakkale: 28°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Kırklareli: 27°C (Parçalı bulutlu)
EGE BÖLGESİ İç kesimleri ile Muğla çevrelerinde akşam saatlerinde yağış bekleniyor.
İzmir: 30°C (Parçalı bulutlu)
Muğla: 29°C (Akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı)
Denizli: 28°C (Akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı)
Uşak: 24°C (Akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı)
AKDENİZ BÖLGESİ Bölge genelinde sağanak hakim olurken kıyı şeridinde yağışlar şiddetini artıracak.
Antalya: 32°C (Akşam saatlerinde yerel sağanaklı)
Adana: 29°C (Kıyı kesimleri yer yer kuvvetli sağanak yağışlı)
Hatay: 28°C (Öğle saatlerinde kıyı ilçeleri yer yer kuvvetli sağanaklı)
Isparta: 25°C (Akşam saatlerinde yerel sağanaklı)
İÇ ANADOLU BÖLGESİ Bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak geçişleri görülecek.
Ankara: 23°C (Aralıklı yerel sağanak yağışlı)
Eskişehir: 23°C (Sabah saatlerinde yerel sağanaklı)
Konya: 24°C (Gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanaklı)
Nevşehir: 22°C (Aralıklı yerel sağanak yağışlı)
KARADENİZ BÖLGESİ Batı, Orta ve Doğu Karadeniz genelinde aralıklı sağanak yağışlar etkili olacak.
Samsun: 24°C (Aralıklı yerel sağanaklı)
Trabzon: 25°C (Aralıklı yerel sağanaklı)
Rize: 25°C (Aralıklı yerel sağanaklı)
Amasya: 26°C (Aralıklı yerel sağanaklı)
Düzce: 24°C (Aralıklı yerel sağanaklı)
Sinop: 27°C (Aralıklı yerel sağanaklı)
Bolu: 22°C (Aralıklı yerel sağanaklı)
Zonguldak: 23°C (Aralıklı yerel sağanaklı)
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Kuzey ve batı ilçeleri sağanaklı geçerken güneydoğusunda fırtına bekleniyor.
Erzurum: 22°C (Yerel sağanak yağışlı)
Kars: 26°C (Yerel sağanak yağışlı)
Malatya: 29°C (Parçalı bulutlu)
Van: 26°C (Parçalı bulutlu)
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ Bölge genelinde açık ve az bulutlu hava etkisini sürdürüyor.
Diyarbakır: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
Şanlıurfa: 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
Gaziantep: 30°C (Parçalı ve az bulutlu)
Mardin: 34°C (Parçalı ve az bulutlu)